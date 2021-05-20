الدبيبة يترأس وفداً وزارياً في زيارة تفقدية لبني وليد

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إلى مدينة بني وليد في زيارة تفقدية للإطلاع على الأوضاع المعيشية وتفقد المرافق الخدمية للمدينة، وللاجتماع مع عدد من المسؤولين والوجهاء بالمدينة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، فإن الوفد ضم وزراء الداخلية، الخارجية، العدل، المالية، الحكم المحلي، النفط والغاز، التخطيط، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة، المواصلات، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم التقني، الشباب، الرياضة الإسكان والتعمير، الزراعة، الموارد المائية، الصناعة والمعادن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية.