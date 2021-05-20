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السويحلي: أكدتُ للسفير الإيطالي حرصي على السيادة الوطنية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عبد الرحمن السويحلي، أن التقى السفير الإيطالي في ليبيا، وناقش معه “متطلبات انجاز الانتخابات نهاية العام”، زاعمًا في الوقت نفسه حرصه على “السيادة الوطنية” على حد قوله.

السويحلي، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “ناقشت مع السفير الايطالى اليوم  متطلبات انجاز انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في 24 ديسمبر وجهود المجتمع الدولى فى هذا الشأن”، وفقًا لتعبيره.

وأردف؛ “وأكدت له حرصنا على السيادة الوطنية  والذي لا يتعارض مطلقا مع حقنا فى الدفاع عن مكتسباتنا في الحرية والكرامة بكل الوسائل المتاحة وخاصة بعد عدوان 4-4-2019″، بحسب كلامه.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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