وزير الحكم المحلي يبحث مع أعيان مزدة أوضاع المدينة

بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، مع وفد من أعيان ومشايخ مزدة الممثلين لقبيلتيْ القنطرار والزنتان؛ الأوضاع الاجتماعية والأمنية في المدينة وعموم المنطقة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد الأربعاء داخل مقر الوزارة في طرابلس؛ الأوضاع الإدارية، وسبل تطويرها وتوحيد الجهود؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات بالآلية التي تحفظ السلم الاجتماعي، وتوطّد العلاقات بين أهل مزدة وساكنيها.

واتفق الوزير مع الأعيان على عقد اجتماع موسع يضمّ مكوّنات مزدة كافة، من قبائل القنطرار وأولاد بوسيف والمشاشية والزنتان وغيرها من القبائل التي تقطن المنطقة؛ وذلك من أجل الوصول إلى اتفاقات تُمكّن الجهات الإدارية من ممارسة مهامها وفق القواعد والأسس القانونية.

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