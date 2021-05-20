مركزي طرابلس يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 20 مايو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.46 دينار.
وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.44 دينار، والجنيه الاسترليني 6.30 دينار، والليرة التركية 0.53 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.19 دينار، والدرهم الإماراتي 1.21 دينار، والدينار التونسي 1.64 دينار ليبي.
وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 20 مايو 2021:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4584 د.ل
|4.4695 د.ل
|4.4472 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.4352 د.ل
|5.4488 د.ل
|5.4216 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.2979 د.ل
|6.3136 د.ل
|6.2821 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6828 د.ل
|3.692 د.ل
|3.6736 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4566 د.ل
|3.4652 د.ل
|3.4479 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|4.9324 د.ل
|4.9447 د.ل
|4.92 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.535 د.ل
|0.5363 د.ل
|0.5336 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5382 د.ل
|0.5395 د.ل
|0.5369 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7309 د.ل
|0.7327 د.ل
|0.7291 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.09 د.ل
|4.1 د.ل
|4.08 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1888 د.ل
|1.1918 د.ل
|1.1859 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2138 د.ل
|1.2169 د.ل
|1.2108 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6353 د.ل
|1.6394 د.ل
|1.6312 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.334 د.ل
|0.335 د.ل
|0.334 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.5053 د.ل
|0.5065 د.ل
|0.504 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|1.24 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0083 د.ل
|0.0083 د.ل
|0.0083 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.607 د.ل
|0.607 د.ل
|0.607 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.533 د.ل
|0.5344 د.ل
|0.5317 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6924 د.ل
|0.6941 د.ل
|0.6907 د.ل
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