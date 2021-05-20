مركزي طرابلس يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 20 مايو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.46 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.44 دينار، والجنيه الاسترليني 6.30 دينار، والليرة التركية 0.53 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.19 دينار، والدرهم الإماراتي 1.21 دينار، والدينار التونسي 1.64 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 20 مايو 2021: