محلل سياسي: الصراع على المناصب السيادية سيخلق حالة فوضى جديدة قد تستمر لعدة أشهر

قال المهتم بالشأن السياسي، المهدي عبد العاطي، أمس الأربعاء، إن الصراع الدائر بين ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” ومجلس النواب طيلة الأعوام الماضية هو السبب الرئيس في الأزمة الليبية، حيث إن هذين المجلسين هما المستفيد الأول من حالة الفوضى القائمة واستمرار المزايا.

عبد العاطي، وفي تصريحات متلفزة، أشار إلى أن مجلس النواب لن يقوم باعتماد ميزانية الحكومة الوطنية الجديدة يوم 24 من الشهر الجاري؛ وذلك لعدم اتفاقهم على المناصب السيادية إلى الآن، هذا الصراع على المناصب السيادية سيخلق حالة فوضى جديدة قد تستمر لعدة أشهر، في حين لم يتبقى سوى 220 يومًا على انتخابات 24 ديسمبر.

وقال: “قرار مجلس الأمن “2570” الذي ينصّ صراحةً على أن المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من مهامهم قيادة البلاد إلى 24 ديسمبر المقبل فقط، وفقًا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في تونس، نوفمبر الماضي”.

وتابع: “نصّت بيانات ألمانيا وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا على فرض عقوبات على كل من يعرقل، وأن تغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات في هذا الوقت بالذات غير منطقي وغير مقبول، حيث تفصلنا عن الانتخابات سبعة أشهر، فضلاً عن أن عماد السائح والفريق الذي معه يؤدون واجبهم على أكمل وجه”.

وأكد عبد العاطي، أن “الاقتراع المباشر لاختيار رئيس الدولة ليس في مصلحة بعض الأطراف التي لديها قوى نافذة على الأرض، وعندما يتم الاتفاق داخل لجنة الحوار السياسي واعتماد التصويت الحر المباشر، فاعتبارًا من تلك اللحظة؛ سوف يتم الإعداد للحرب بقيادات جديدة”.

وقال: “تعيين أربعة وكلاء في كل وزارة؛ هو مجرد محاصصة جهوية وترضية لبعض الجهات من أجل اعتماد الميزانية، وبما أن الميزانية تخضع لمساومات ما الذي يجب على الحكومة عمله؟ المطلوب أن يخرج رئيس الحكومة ويعلم الشعب الليبي والأمم المتحدة ولجنة الحوار السياسي كاشفًا عن تعرضه للابتزاز والمساومات، والميزانية مازالت محلّ تفاوض من قبل مجلس النواب، وفي ظل هذه الظروف؛ يصعب العمل”.

وبحسب المهدي العاطي؛ فإن “الحكومة الأمريكية مستمرة في الضغط من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، حيث سنّ الكونغرس الأمريكي، الفترة السابقة، قانون الاستقرار الليبي وتم التصويت عليه، وأيضًا الضغط من أجل إصدار قانون “2570” من مجلس الأمن الذي يتضمن فرض العقوبات على المعرقلين”.