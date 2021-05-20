“مفوضية الانتخابات” تبحث أوجه دعم “مجلس شيوخ ليبيا” للانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع ممثلين عن مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، واستعرض معهم أوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه المؤسسة؛ من أجل نجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر في الـ 24 من ديسمبر المقبل.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد الأربعاء داخل ديوان مجلس المفوضية في طرابلس؛ أهمية مشاركة جميع الأطياف الاجتماعية بالمجتمع الليبي، وسبل دعم انتخابات سلمية تحظى بالقبول والمصداقية.

كما عبرّ ممثلو مجلس شيوخ ليبيا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المفوضية؛ من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مُثمّنين الدور الحيادي الذي حافظت عليه المفوضية، ممّا سيُعزّز مستويات الثقة والاحتكام إلى صندوق الاقتراع، كخطوةٍ مفصليةٍ نحو التحول الديمقراطي.

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