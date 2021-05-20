مصدر حكومي: ميزانية 2021 ستتضمن إفراجات لآلاف المرتبات

كشف مصدرٌ مسؤولٌ بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، أن مقترح الميزانية المقدمة للبرلمان، تضمّن إفراجات لمرتبات نحو 45 ألف موظف.

المصدر، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن المرتبات المتأخرة تعود لموظفي القطاع العام، الذين تم تعيينهم منذ سنوات، ولم يتسلّموا مرتباتهم في السابق، مشيرًا إلى أن القيمة المالية المخصّصة لهم سيتم تسييلها لمستحقيها فور اعتماد الميزانية التي سيُناقشها مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل.

وكانت الحكومة قد أرسلت مقترحًا معدلاً للميزانية، قبل أيام، إلى مجلس النواب بقيمة 93,8 مليار دينار، إذ تم تقدير بند المرتبات فيها، بما يفوق 34 مليار دينار.