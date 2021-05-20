البيوضي: القاعدة المقترحة من اللجنة القانونية فخ متعدّد الأوجه

أوضح المحلل السياسي سليمان البيوضي، أن التجربة تونس التي اعتمدت نظاما تشاركيا في الحكم بين رئيس منزوع الصلاحيات يتولى مهام محدودة ورئيس الحكومة والبرلمان بصلاحيات واسعة، وهو ما أدى إلى دخول البلاد في نفق مسدود تسبب في تعطيل الدولة و أدى إلى انهيار اقتصادها.

البيوضي، وفي تصريحات صحفية، قال: “أن القاعدة المقترحة من اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي فخ متعدّد الأوجه ومن الضروري تعديلها بما يتواءم مع المسار الديمقراطي والدستوري، حتّى تتأسس المرحلة المقبلة على مبدأ الفصل بين السلطات وإعطاء كل منتخب حقه في ممارسة السلطة واتخاذ وتنفيذ القرار”.