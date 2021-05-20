ليبيا الان

البيوضي: القاعدة المقترحة من اللجنة القانونية فخ متعدّد الأوجه

تم النشر منذُ 33 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح المحلل السياسي سليمان البيوضي، أن التجربة تونس التي اعتمدت نظاما تشاركيا في الحكم بين رئيس منزوع الصلاحيات يتولى مهام محدودة ورئيس الحكومة والبرلمان بصلاحيات واسعة، وهو ما أدى إلى دخول البلاد في نفق مسدود تسبب في تعطيل الدولة و أدى إلى انهيار اقتصادها.

البيوضي، وفي تصريحات صحفية، قال: “أن القاعدة المقترحة من اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي فخ متعدّد الأوجه ومن الضروري تعديلها بما يتواءم مع المسار الديمقراطي والدستوري، حتّى تتأسس المرحلة المقبلة على مبدأ الفصل بين السلطات وإعطاء كل منتخب حقه في ممارسة السلطة واتخاذ وتنفيذ القرار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • المضحك ان اخوان مصر فى تركيا يدافعون عن النظام الرئاسى لمجاملة اردوغان ويقولون انه النظام الاسلامى وانه كان معمولا به فى خلافة ابوبكر وعمر بينما اخوان تونس مع النظام البرلمان الذى يتيح لهم كاقلية من حثالة المجتمع تتحالف مع الفاسدين للوصول للسلطة وهذا ما يحلم به خوان ليبيا ولكن كل بلد لها ظروفها فخرفان مصر استغلوا انشغال القوى السياسية بالمظاهرات عقب اسقاط مبارك فى 11فبراير 2011 وقالوا البرلمان اولا بينما تطالب القوى الاخرى بالدستور اولا وتم اجراء استفتاء على هذا الموضوع فى 19 مارس سموه غزوة الصندوق وطلعت غزوة الخازوق حيث فوض الشعب المجلس العسكرى سلطة اصدار اعلانات دستورية فاصدروا الاعلان المكمل الذى كبل صلاحيات الطرطور مرسى والمصحك اكثر هو غباوة الاخوان ظنوا انهم سييطروا على الجيش بتعيين من ظنوا انه اخوانى حيث ضحك عليك الاخ عكاشة واوهمهم بان السيسى اخوانى وشربوها وكانت نهايتهم على يدبه .
    وفى ليبيا مهما فعلوا فستكون نهايتهم على يد الرئيس القادم حتى لو كان من اصل اخوانى فلن يتحمل ابتزازهم فمن كان يتصور ان سيد قطب قريبا جدا من عبدالناصر وبلدياته ومع ذلك لانه اخوانى غدار اراد اغتيال عبدالناصر فتم اعدامه بعد ذلك بعد ان حاولوا تفجير منشآت حيوية فى مصر .

    رد

  • والغريب انه كان هناك دستور توافقى جاهز وقعت عليه جميع قوى المعارضة ايام مبارك واعلنوه فى مؤتمر صحفى عالمى عام 1992 فى حزب الوفد حيث كنت وقتها فى طرابلس ويسمى دستور حلمى مراد الذى قابلته اخر مرة عام 1988 قبل السفر الى ليبيا وقال لى جملة اصابتنى بالاحباط قال لى يبدوا ان ما اكتبه يفضفض عن الناس ويمنعهم من القيام بثورة .فذهلت معقول كتابات حلمى مراد التى جننت السادات واعترف بانه فشل فى امساك خطأ عليه بعد فصل له قانون مخصوص سماه حماية القيم من العيب ويومها قال زعيم المعارض فى مصر ابراهيم شكرى سانسحب من البرلمان لو تم اقرار القانون ومع ذلك لم ينسحب فقلت لامين الحزب عن المحافظة التى ينتمى اليها رئيس الحزب هو لعب عيال وقلت له سانسحب من الحزب فقدم هو كمان استقالته فقال له رئيس الحزب انتظر سيحدث تغيرات وبالفعل تمت تغييرات جننت السادات وتحول حزب العمل من معارضة حقيقية بعد ان تم استبعاد نائب رئيس الحزب محمود ابووافية عديل السادات وخرج مع النواب الثلاثين الذى ارسلهم السادان للحزب واصبح حلمى مراد نائب رئيس الحزب وبدات معارضة بجد حتى قام السادات بحبس حلمى مراد ضمن 1500 معارض يوم 5 سبتمبر عام 1981 وقبل ان يقتل بشهر واحد .

    رد