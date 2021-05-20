أمن المحاكم والنيابات بنغازى يؤكد خلال اجتماع داخلي موسع على ضرورة التحلى بالضبط والربط والإلتزام بالأوامر والتعليمات

عقد رئيس قسم أمن المحاكم والنيابات بنغازى بالشرطة القضائية رائد خليفة الفسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً، بمعاون رئيس القسم رائد عبدالعاطى سلامة ورئيس وحدة الشؤون الادارية بالقسم رائد عدنان الفيتورى وبحضور ضباط الأمن بالمحاكم والنيابات والمواقع التابعة للقسم.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التحلى بالضبط والربط والالتزام بالاوامر والتعليمات، ومناقشة أوضاع الاعضاء الذين تم ايقاف مرتباتهم والاتفاق على الاستمرار في مخاطبة جهات الاختصاص لايجاد حلول فوريه لهم، ومناقشة المشكلات التى تعيق الاعضاء المكلفين بالفترات الصباحية والعمل على حلحلتها في اسرع وقت ممكن، ومناقشة النقص الشديد في الاعضاء الذي يعانى منه القسم وعدم قدرته على نقل او اعاره اى عضو، ومناقشة المشكلات التى يعانى منها اعضاء الخفارات وعدم توفر اساسيات غرف الخفارة .