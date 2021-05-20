وزيرة الشؤون الاجتماعية تلتقي ممثلي فئة ذوي الهمم وتطلع أهم المشاكل المتعلقة بخصوصهم

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، الاربعاء، بمكتبها ممثلين عن فئة ذوي الاعاقة حيث استمعت الوزيرة الى المشاكل التي تشغل بال هذه الفئة واهم تطلعاتهم في الحصول على خدمات ذات جودة عالية.

من جهة اخرى طالب الحاضرون بضرورة العمل على تذليل الصعاب امامهم حتى يكونوا فاعلين بالمجتمع وتمكينهم من العمل وتقلد المناصب اسوة بالآخرين.

وعبر الحاضرون عن عدم رضاهم عن جودة مايتحصلون عليه من مساعدات عينية كما اشتكوا من النقص الحاد في هذه المساعدات في بعض المناطق.

وأكدت الوزيرة بأنها تولي هذه الفئة اهتمامها البالغ وان تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة لهم تأتي في مقدمة اهتماماتها كما انها ستسعى بكل امكانياتها لتفعيل القوانين والقرارات التي تعطي لهذه الفئة حقوقها التي كفلها لها القانون والمتمثلة في بعض الميزات والخدمات.

وابدت الوزيرة استعدادها التام لاستقبال هذه الفئة والاستماع لمقترحاتهم وكل مامن شأنه تقليل المعاناة عنهم في اي وقت وحين.

وفي نهاية اللقاء عبر ممثلوا فئة ذوي الاعاقة عن شكرهم وتقديرهم للوزيرة على حسن الاستقبال واتاحة الفرصة لهم للحديث معها وايصال مايودون ايصاله لها مباشرة .