المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع الحكومة الليبية بشأن اتفاق جديد مرتبط بالهجرة من سواحل ليبيا

أوضحت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على عقد اتفاقيات بشأن الهجرة مع تونس وليبيا.

يوهانسون، وفي تصريحات لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، قالت: “الاتفاق مع تونس يمنحها مساعدات اقتصادية في مقابل تشديدها على جهود منع وصول المهاجرين إلى أوروبا، والمحادثات جارية مع ليبيا للتوصل إلى اتفاق مشابه لاتفاق تونس”.

وتابعت: “نعمل على منع مغادرة المهاجرين من نقاط الهجرة في ليبيا وتونس، والاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع الحكومة الليبية بشأن اتفاق جديد مرتبط بالهجرة من سواحل ليبيا، ولا حاجة لانتظار انتخابات ديسمبر”.