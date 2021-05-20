“بلدي سرت” يستعرض نتائج زيارة وزيري الداخلية والصحة للمدينة

استعرض المجلس البلدي لبلدية سرت في اجتماعه، الأربعاء، نتائج زيارات وزراء الداخلية والصحة لمدينة سرت، خلال الأيام الماضية، ومتابعتها من قبل المجلس والجهات المعنية.

وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس مختار المعداني، الذي قال في تصريح له، لوكالة الأنباء الليبية، إن من نتائج الزيارتيْن توفير بعض الإمكانيات والمعدات، وتذليل الصعاب التي كانت تُعيق العمل بملفيْ الصحة والداخلية.

كما ناقش “المعداني” مع الأعضاء، كافة الاحتياجات والنواقص والخدمات داخل سرت، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات متتالية، خلال الأسبوع المقبل، مع مراقبي ومديري كافة القطاعات الخدمية؛ لمتابعة سير عملها، والوقوف على احتياجاتها والتأكيد على تقديم الخدمات للمواطن داخل المدينة وفي ضواحيها.

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