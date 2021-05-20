الضراط بصفته مبعوث الدبيبة إلى الولايات المتحدة يبحث مع رئيس شركة “جي باور سكوت سترايزك” الأمريكية فرص الاستثمار في قطاع الطاقة بليبيا

وفي وقت سابق عيّن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، في قراره رقم (5) لسنة 2021، مدير المصرف الخارجي محمد علي الضراط مبعوثاً خاصاً له في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي خطوة كشفت اتفاق رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، على القرارات التي تم اتخاذها بشأن المصرف الليبي الخارجي وتعيين لجنة إدارة مؤقتة له، أصدر الدبيبة قرارًا بإلغاء القرارين 13 و14 لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، المتعلقين بتشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي والتي كان يعارضها الكبير ويزعم أنها تخالف كافة القوانين واللوائح النافذة.

وفاجأ الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب، الليبيين اليوم الأحد، بإعادة تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي، واختياره محمد علي الضراط رئيساً للجنة الجديدة.

وجاء هذا في قرار الكبير رقم 31 لسنة 2021، والذي كلف خلاله خالد عمرو القنصل نائبا لرئيس اللجنة التي تضم كلا من أحمد عبد ربه العبار عضواً، وأحمد المنتصر الميهوب عضوا، ومصطفى محمد المانع عضوا، وعثمان محمد عبد القادر عضوا، وخالد خليفة حسين طاهر الحاسي عضوا.

ويعد عام 2011 عام الفتح بالنسبة للضراط، الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الليبية، إذ بزغ نجمه خلالها كناشط سياسي، وأصبح منذ ذلك الحين نجم البرامج السياسية على القنوات الفضائية، بعدما ترك وظيفته مندوب مبيعات بإحدى الشركات، وفق مقربين منه.

ومنذ ذلك الحين، لاح بريق السلطة في عيني الضراط، الذي قرر الانتقال من كرسي المحلل والناشط السياسي إلى المسؤول، وخاض غمار انتخابات 2012 عن مصراته، وفاز خلالها، وحصل على عضوية المؤتمر الوطني، ورأس اللجنة المالية فيه.

ولكن منصب الضراط كان له أثر سيئ في ذاكرة الكثير من الليبيين كلما تذكروه، إذ يتذكر مراقبون أن الضراط وقف مع قرار الهجوم على مدينة بني وليد، ومخطط إسقاط محمود جبريل، لكي لا يشكل حكومته.

ولم ينته طموح الضراط، إذ رأس حزب الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وشارك في الحوار السياسي بالصخيرات، وفي عام 2016 تمكن بمساعدة مجموعة مسلحة من السيطرة على مقر محفظة ليبيا أفريقيا الاستثمارية بالعاصمة طرابلس، واجتمع بعد ذلك بموظفي المحفظة بصفته مديراً عاماً لها مدعياً بانه يستمد شرعيته من رئيس اللجنة التسييرية الذى قال إنه بارك وأصدر قرار تعيينه بينما همّ محسن دريجة رئيس المحفظة وقتها بالفرار من المكتب فور قدوم الضراط ومن معه من مسلحين.

ومحفظة ليبيا أفريقيا الاستثمارية تدير أصولاً واستثمارات في عدد من الدول الأفريقية تبلغ قيمتها الحالية بضعة مليارات من الدولارات، وهي واحدة من خمسة مؤسسات وشركات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وذكر محللون سياسيون أنه في محاولة رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، الارتماء في أحضان الإخوان، كلف في عام 2019 محمد الضراط، بإنشاء مكتب السياسات العامة التابع له.

وتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتمثلت مهامه في دعم المسار الديمقراطي والبناء المؤسسي وتعزيز الوحدة الوطنية، وإعداد خطط واستراتيجيات عمل في مجالات السياسة العامة الداخلية والخارجية لتحقيق المصالح العليا للدولة بحسب نص قرار السراج.

ومن جملة ما تكفل به المكتب الاستشاري الذي رأسه الضراط، وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز قدرات الدولة في مواجهة التهديدات والتعامل مع الأزمات والتخبط في أداء مستشارى فائز السراج، رصد الرأي العام والتعاطي معه بموجب دراسات وأبحاث بالخصوص، ومتابعة الأوضاع المحلية العامة وجمع وتحليل البيانات والمعلومات بشأنها وعرضها على المجلس الرئاسى.

وتولى مكتب الضراط تقديم الاحتمالات حول المشاكل التي يمكن أن تتعرض لها الدولة حاضراً ومستقبلاً واقتراح المعالجات المناسبة للتعامل معها، وتطوير أساليب معالجة المشاكل والمعوقات التي تطرأ في القضايا السياسية العامة.

في المقابل، زعم الضراط في تصريحات صحفية فور تكليفه، أن هذا القرار جاء وفقا للقانون المالي للدولة (قانون المصارف)، قائلا: “يَحِق للمحافظ تشكيل لجنة تسييرية عند وجود فراغ إداري أو خلل في إدارة المصارف”.

ولم يخف الضراط أطماعه، قائلا: “قرار تشكيل مجلس إدارة متكامل أو دائم يحتاج إلى الجمعية العمومية لمصرف ليبيا المركزي”، مضيفا أن إدارة مصرف ليبيا المركزي ستعقد اجتماعا خلال الأسابيع القادمة لاتخاذ قرار بتثبيت هذه اللجنة أو تغييرها.

وقعت حكومة الوحدة الوطنية مطلع الشهر الجاري عقدًا مع شركة ”ميركوري الأمريكية” للعلاقات العامة والضغط بقيمة 2 مليون دولار أمريكي وفقًا للعقد الذي نشرته وزارة العدل الأمريكية، ونقلته صحيفة المرصد الليبية، إلا أن هذا العقد وسلسلة أحداث وإرتباطات سلطت النظر نحو زوايا أخرى منها ملف صعود ”حزب الجبهة الوطنية” ذو المرجعية الإخوانية في الخفاء متغلغلًا من جديد في مفاصل هامة بالدولة .

ونيابة عن الحكومة، كان المُوقع مع الشركة هو الليبي الأمريكي محمد على عبدالله الضراط القيادي في حزب الجبهة الوطنية والذي عينه الصديق الكبير مؤخرًا رئيس للجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي وقد وقعه بصفته مبعوث الحكومة الخاص إلى الولايات المتحدة مايعني أن تعيينه الصادر من السراج بهذه الصفة مستمر مع الحكومة الجديدة إضافة لمنصبه الجديد في المصرف الخارجي الذي تودع فيه أموال النفط.

وجاء في العقد أن التوقيع بين حكومة الوحدة وشركة ”ميركوري” قد تم بعلم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة اما الدفع فسيتم بصفة شهرية أي مايعادل ( 200 ألف دولار كل شهر ) من غير المعروف من الذي سيسددها واذا ماكانت الحكومة ستسددها من حسابها او من حساب شخصي في بريطانيا حيث الشركة أو عن طريق طرف ثالث.

وكان من اللافت أن العقد قد وُقع بين ممثل حكومة الوحدة “الضراط” مع شركة ميركوري بريطانيا والتي أبرمته بدورها كوسيط مع شركة ميركوري أمريكا على خلاف ماهو متعارف عليه بأن يتم التوقيع مع الشركة في الولايات المتحدة مباشرة دون وسيط لتفادي مصاريف أكبر.

ومن الملفت أيضًا أن مفوض الشركة ” أنتوني كورتشيلو ” قد تم اعفائه من شركة ” ميركوري لندن ” بعد اسبوع من توقيع العقد ، وكان هذا الشخص هو الذي أبرم العقد السابق لصالح فائز السراج رئيس الرئاسي السابق الذي دفع 2 مليون دولار لهذه الشركة تحصل مقابلها على نشر مقال بإسمه في صحيفة ” وول ستريت جورنال ” في وقت كان يسعى لمجرد مكالمة مع ترامب خلال فترة الحرب سنة 2019 .

وتشغل أسماء المقريف إبنة رئيس المؤتمر السابق زعيم حزب الجبهة الوطنية منصب نائب رئيس شركة “ميركوري بريطانيا” أما الضراط فهو نسيب لعائلة المقريف من ناحية شقيقته المتزوجة من أحد أبنائهم فيما يشغل طارق المقريف شقيق أسماء عدة مناصب منها منصب إستشاري لدى الشيخة موزة بنت ناصر المسند والدة أمير قطر وكذلك عضوًا بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي عادت له تبعية المصرف الخارجي برئاسة الضراط بموجب قرار من الدبيبة بعد ان نقل السراج تبعيته للحكومة مطلع العام .

وتعرف أسماء بنشاطها عبر موقع تويتر وحسابها الذي تسجل من خلاله توجهاتها بما فيه حديثها وتعاطفها المتكرر مع مشائخ الإخوان الموقوفين في المملكة العربية السعودية وكذلك في مصر التي تتحدث عنها باستمرار بوصفها دولة بوليسية ونظامًا قمعيًا شريرًا يقودها ديكتاتور يدعى ”عبدالفتاح السيسي”.

وأصدر 4 من أصل 7 أعضاء بمجلس إدارة ليبيا المركزي بيانًا رفضوا فيه قرار الكبير بتعيين الضراط مديرًا للمصرف الخارجي مؤكدين أن القرار صدر بالمخالفة، وقال أحد الأعضاء الأربعة: ”كيف يمكن مراقبة الضراط مديرًا للمصرف الخارجي بينما تربطه علاقة نسب مع طارق يوسف المقريف عضو بمجلس إدارة المركزي وهو الجهة المختصة بالرقابة ، هناك تضارب مصالح واضح وشبهات كبيرة”.

وعمل طارق المقريف مديرًا لمؤسسة ” صلتك المملوكة ” للشيخة موزة بنت ناصر المسند ” في قطر لمدة أربعة سنوات ثم انتقل من العمل بهذه المؤسسة للعمل كمستشار في المكتب التنفيذي القطري الذي تتولاه ” الشيخة ” في الدوحة .

ويعمل طارق المقريف شقيق أسماء وصهر الضراط أيضًا هو الآخر في شركة علاقات عامة وضغط أخرى تدعى ” APCO “ وقد نظمت الشركة اجتماعًا للسراج في شهر سبتمبر 2019 بولاية نيويورك مع شركات نفطية أمريكية وكانت النتيجة صفرية كالعادة ولم تثمر عن أي شيء .

وبالعودة إلى شركة ميركوري فأن أبرز زبائنها من الحكومات الأجنبية ، هي حكومة دولة قطر وقد تبنت الترويج لسياساتها في الدوائر الأمريكية خاصة فترة المقاطعة ، وكذلك الحكومة التركية إلا أن الشركة قد ألغت عقدها مع تركيا تحت وطأة الضغط الذي مارسته الجماعات السياسية الأرمنية في الولايات المتحدة على وقع الحرب مع أذربيجان نهاية عام 2020 بدعم من أردوغان ومرتزقته السوريين.