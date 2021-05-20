افتتاح السفارة وملف الهجرة.. محور لقاء المنفي وسفير الاتحاد الأوروبي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الخميس، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وأبلغ سفير الاتحاد الأوروبي، خلال اللقاء، رئيس المجلس الرئاسي بافتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وأخذ الإذن بمباشرة العمل، كما تم التطرق إلى القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي، وأهمها قضية الهجرة غير النظامية.

وأكد المنفي على التعاون في دعم تأمين الحدود الجنوبية الليبية ودعم مشاريع التنمية في مناطق الجنوب باعتبارها شيء أساسي لمكافحة الهجرة غير النظامية.