رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع ساباديل القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

كما تم التطرق إلى القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي، وهي قضايا تتطلب التعاون المستمر، وأحد أهم القضايا هي قضية الهجرة غير النظامية.