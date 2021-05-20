الدبيبة: بني وليد ستكون في المرحلة القادمة ساحة للبناء والتشييد والإعمار

أكد رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن “مدينة بني وليد ستكون في المرحلة القادمة ساحة للبناء والتشييد والإعمار وليس ساحة للحرب والقتال”.

الدبيبة، وخلال كلمته التي ألقاها في مجمع بني وليد للإنتاج الصوفي، قال: “نريد من بني وليد أن تنظر إلى المستقبل، فالماضي ذهب، ونحن نعتمد عليها في المصالحة الوطنية”.

وتابع: “سنعمل على إعادة تفعيل جل المشاريع المتوقفة في بني وليد وإصلاح ما دمرته الحرب طيلة الـ 10 سنوات الماضية”.

وأوضح أن “وزراء حكومة الوحدة الوطنية سيكونون في كل المدن الليبية دون استثناء للوقوف على احتياجات أهلنا ومشاكلهم”.

ووعد العاملين في مصنع بني وليد للصوف بزيادة مرتباتهم بنسبة ‎%‎70، كما وصف زيارته للمدينة بـ”التاريخية”، مشيراً إلى أنه اصطحب معه في الزيارة أكثر من 20 وزير ومدير مؤسسة عامة.