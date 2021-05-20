المشري وشكشك يناقشان الملاحظات على مشروع الميزانية المقترح من قبل حكومة الوحدة

ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس لقاءً مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”.

الطرفان ناقشا خلال اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس ملاحظات مجلس الدولة وديوان المحاسبة على مشروع الميزانية المقترح من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد شكشك لرئيس المجلس على قرب الانتهاء من تقرير الديوان لعام 2020، ومن جهته أثنى المشري على جهود الديوان في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية