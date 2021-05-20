الشاطر: موعد ستيفاني وليامز لإجراء الإنتخابات في ديسمبر ليس وحيًا من السماء ويخدم أجندات خارجية

الشاطر أضاف في تفريدة له على موقع “تويتر”: “موعد ستيفاني وليامز ليس وحيًا من السماء، وإنما هرطقة سياسية لخدمة أجندات خارجية. ماذا يضير تاجيل الانتخابات لما بعد الاستفتاء على الدستور؟ هل إلى هذا الحد نحن في عجالة من أمرنا؟”.

ودعا مفوضية الانتخابات للاستماع لرأي الشعب واحترام انتخابه هيئة لصياغة الدستور وحقه في أن يكون له دستور تبنى على أساسه الدولة.

كما رأى أن البحث عن قاعدة قانونية أخرى بمثابة البحث عن سكين لذبح إرادة الشعب وهذا ما يريده السفراء، حاثًا إياها على أن تكون مع الشعب لا ضده.