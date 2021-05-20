المقريف يفتتح المقر الجديد لديوان التربية والتعليم في بني وليد

افتتح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الخميس، المقر الجديد لديوان التربية والتعليم ببلدية بني وليد، وذلك بحضور عديد المسؤولين بالوزارة، ومراقب التربية والتعليم بني وليد.

والمبني كان مقرا في ما سبق لمكتب التقويم والقياس، وجرت صيانته وتجهيزه ليكون مقرا جديدا لديوان التربية والتعليم، وفق مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التربية والتعليم بني وليد عمر صالح.

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وقال صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المقريف ناقش على هامش الافتتاح، مع مراقب التربية والتعليم بني وليد خالد سالم سير العام الدراسي الجاري 2020- 2021، وبعض المشكلات، التي تعانيها المدارس والمؤسسات التعليمية داخل المدينة.

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