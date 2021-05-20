الصلح: التغير الذي حدث في سعر الصرف أضر بالسياسة المالية بشكل عام

ليبيا – أكد مستشار ورئيس فريق الخبراء لدى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية علي الصلح أن استبدال الدعم العيني بالنقدي ليس وليد اللحظة، مشيرًا إلى وجود دراسات سابقة تم العمل عليها خلال الحكومات المتعاقبة كي يصل الدعم لمستحقيه من الطبقة الفقيرة.

الصلح وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الخميس لفت إلى أن مشروع تبديل الدعم من عيني إلى نقدي هو مقترح من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن ارتفاع سعر الصرف أثر على سعر المحروقات، ما يتطلب مبالغ أكثر، حيث إن دعم المحروقات يقدر من 4 إلى 7 مليارات دولار في العام.

وأكد الصلح أن التغير الذي حدث في سعر الصرف أضر بالسياسة المالية بشكل عام خاصة في باب الدعم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية