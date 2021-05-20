ليبيا تسجل 299 إصابة و5 وفيات بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 299 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في حين تماثل 294 مصابا للشفاء، وتوفي 5 آخرون متأثرين بمضاعفات الفيروس، وبذلك يقفز العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 182 ألفا، و646، بينما تخطت الوفيات حاجز الثلاثة آلاف ومئة.

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