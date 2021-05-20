الحبري ينفي خبر طباعة عملة نقدية جديدة في روسيا لتوفير سيولة بشهر رمضان

ليبيا – نفى محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الجبري طباعة أكثر من مليار دينار في روسيا لتوفير سيولة في شهر رمضان، مؤكدًا أنه خبر غير صحيح.

الجبري وفي رده على سؤال وُجّه له من قبل صحيفة “صدى الاقتصادية” عن حضوره اجتماع مجلس إدارة المركزي القادم بعد استكمال لجنة سعر الصرف اجتماعاتها، أكد عدم جاهزيته بشكل رسمي، مضيفًا: “نهاية الشهر سيتم إيضاح الأسباب بإذن الله”.

وحول حضوره اجتماع مجلس الإدارة المقرر لكي يُعيّن رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكيلًا لوزارة المالية، سواء كان وكيل وزارة المالية السابق مراجع غيث أو أي شخص آخر، أو شخصية من طرف محافظ المركزي في طرابلس الصديق الكبير، قال الجبري: “كل شيء في وقته”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية