دي مايو أمام البرلمان: بلاده ابلغت السلطات الليبية بأنها تعتبر إطلاق وحداتها النار على قوارب إيطالية غير مقبول

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمام البرلمان أن بلاده ابلغت السلطات الليبية بأنها تعتبر إطلاق وحداتها النار على قوارب إيطالية غير مقبول.

ونقلت وكالة أنباء “آكي” عن دي مايو قوله: إنني أؤكد بشدة وقد أبلغنا السلطات الليبية بوضوح بأننا نعتبر أن من غير المقبول أن تطلق إحدى وحداتهم النار على قوارب إيطالية ،ما أدى إلى وقوع رشقات نارية كان من شأنها أن تكون ذات عواقب أكثر مأساوية على بحارتنا .

ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية في إحاطة أمام مجلس النواب حول ليبيا يوم الإربعاء إلى أن هذا المشهد السيئ أعاد إطلاق موضوع الإقليمية التدرجية للبحر الأبيض المتوسط ​​والظروف الأمنية فيه .

وأشار دي مايو في الوقت نفسه إلى أن بلاده وليبيا ستتمكنان من سبر الطريقة التي يمكن من خلالها تعزيز الاتفاقات بين العاملين في القطاع الخاص الإيطاليين والليبيين على الصعيد الثنائي ، كذلك من خلال إبرام اتفاق مؤقت لترسيم الحدود وتسهيل إمكانية منح السلطات الليبية المختصة تراخيص الصيد في مياه منطقة الصيد المحمية في البلاد .

اللافت أن دي مايو أقر بعدم قانونية نشاط الصيادين في المياه الاقتصادية الليبية، حيث قال إن السؤال لا يتعلق بمعرفة ما إذا كان بإمكان صيادينا الذهاب للصيد في تلك المياه ، نحن نعلم الإجابة أصلا وهي: كلا”.

وذكر في ختام تصريحه أن السؤال الرئيسي والأكثر إلحاحا هو تحديد وسائل بديلة للدعم الاقتصادي لفئتي الصيادين وملاك السفن الذين يتأثرون بشكل مباشر بهذه الحالة .