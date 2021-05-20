من بنغازي.. رئيس المفوضية العليا للانتخابات: جاهزون للانتخابات بنسبة تصل إلى 70%

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، اجتماعاً استثنائياً للمجلس والإدارة العامة وفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية، بمقر مكتب الإدارة ببنغازي، وذلك لبحث الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية وآخر مستجدات المشهد الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وناقش الاجتماع، آخر مستجدات التحضير للعملية الانتخابية المقبلة، والتقييم النهائي لمدى جاهزية المفوضية.

وقال السايح في كلمته بالاجتماع، أن مستوى الجاهزية يصل إلى 70% وتشمل جميع التفاصيل الفنية واللوجستية والكوادر البشرية، فيما تبقى نسبة 30% المتعلقة بالشق القانوني للانتخابات، إلى حين إصدار القانون.

كما ذكر السايح أن المفوضية تعمل بكافة كوادرها ليكون الاستحقاق المقبل في أفضل الظروف وبأعلى المعايير المهنية، مؤكداً أهمية تكاثف الجهود بين الإدارة العامة ومكاتبها لتذليل كافة الصعوبات والمختنقات الإدارية أو الفنية.

وناقش الحاضرون جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالتواصل وتوفر الإمكانيات اللوجستية وبحث أفضل السبل لتجاوز ما يمكن أن ينشأ من عقبات، مثمنين الإرادة الوطنية التي جمعت بين الليبيين للوصول إلى الخيار الانتخابي سبيلا للاستقرار والسلم المجتمعي.