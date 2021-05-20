أبو جناح من منطقة تامزاوا: لن أسمح بتهميش دور شباب فزان كما كان في السابق

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، اليوم الخميس، بمنطقة تامزاوا بالمجلس الأعلى لشباب فزان، وهو أحد المكونات الشبابية في المنطقة، وسط حضور القوى الشبابية ونشطاء بالمنطقة الجنوبية.

وناقش أبوجناح، خلال اللقاء، تفعيل دور الشباب في اتجاه خدمة فزان وكامل ربوع ليبيا.

وجدد نائب رئيس الوزراء، التزامه باستماع حكومة الوحدة الوطنية لصوت الشباب، وأن تعمل من أجل توفير فرص العمل لهم وإفساح المجال لهم في البناء والتنمية وألا يقتصر دورهم على الحرب فقط وتوريطهم في صراعات سياسية.

أكد أبوجناح، أنه لن يسمح بتهميش دور شباب فزان كما كان في السابق، مشيراً لدورهم المحوري في تنمية وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في فزان.

كما طالبهم بالمشاركة في بناء السلام والمشاركة في الانتخابات القادمة وتفعيل دورهم الرقابي على السلطة من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.