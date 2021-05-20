معزب: نتخوف من عودة الحكم الفردي في ظل عدم وجود أحزاب سياسية ناضجة

علق عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، على الجدل حول المفاضلة بين عملية انتخاب الرئيس من قبل الشعب، أو من لدن البرلمان.

وعبر معزب في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، عن تأييده لضبط صلاحيات الرئيس لفترة زمنية محددة.

وقال عضو مجلس الدولة: «في ظل عدم وجود أحزاب سياسية متجذرة وناضجة، سيظل هناك تخوف من عودة الحكم الفردي، خاصة إذا لم توجد ضوابط».

وخصصت المادة 26، من مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، ووضعت 3 اختيارات لذلك، الأول: الانتخاب غير المباشر، والثاني: الانتخاب المباشر، والثالث: إحالة الموضوع إلى الجلسة العامة للملتقى إن لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى حل توافقي.

ومن المقرر أن تُناقش المادة خلال اجتماع المبعوث الأممي يان كوبيش مع لجنة ملتقى الحوار السياسي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.