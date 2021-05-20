من بنغازي.. السايح: جاهزون بنسبة 70% للعملية الانتخابية

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس خلال اجتماع استثنائي للمجلس والإدارة العامة وفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية في مدينة بنغازي أن مستوى الجاهزية لإجراء العملية الانتخابية يصل إلى 70% ويشمل جميع التفاصيل الفنية واللوجستية والكوادر البشرية، فيما تبقى نسبة 30% المتعلقة بالشق القانوني للانتخابات، إلى حين إصدار القانون.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن السائح أكد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، أن المفوضية تعمل بكافة كوادرها ليكون الاستحقاق القادم في أفضل الظروف وبأعلى المعايير المهنية مؤكداً على أهمية تكاتف الجهود بين الإدارة العامة ومكاتبها لتذليل كافة الصعوبات والمختنقات الإدارية أو الفنية.

وجرى خلال الاجتماع بحث الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية وآخر مستجدات المشهد الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل والتحضير للعملية الانتخابية المقبلة والتقييم النهائي لمدى جاهزية المفوضية، وناقش الحاضرون جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالتواصل وتوفر الإمكانيات اللوجستية وبحث أفضل السبل لتجاوز ما يمكن أن ينشأ من عقبات، مثمنين الإرادة الوطنية التي جمعت بين الليبيين للوصول إلى الخيار الانتخابي سبيلا للاستقرار والسلم المجتمعي.

وحضر اللقاء عضوي مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب والسيد أبوبكر مردة، والمدير العام يحيى الجديد، ومدير إدارة العمليات الصادق الزكار، ورؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية ومنسقي العمليات بكافة مناطق ليبيا.