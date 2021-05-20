بالصور | الدبيبة يزور مدينة بني وليد للاطلاع على أوضاعها المعيشية رفقة عدد من الوزراء

ليبيا – وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس إلى مدينة بني وليد في زيارة تفقدية للإطلاع على الأوضاع المعيشية.

وبحسب بالمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، سيتفقد الدبيبة المرافق الخدمية للمدينة، ويجتمع مع عدد من المسؤولين والوجهاء.

ورافق الدبيبة في زيارته وزراء: “الداخلية، الخارجية، العدل، المالية، الحكم المحلي، النفط والغاز، التخطيط، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة، المواصلات، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم التقني، العمل والتأهيل، الثقافة والتنمية المعرفية، الشباب، الرياضة الإسكان والتعمير، الزراعة، الموارد المائية، الصناعة والمعادن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية”.