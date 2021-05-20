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وزير التربية والتعليم يدشّن منظومة علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دشّن وزير التربية والتعليم موسى المقريف، اليوم الخميس، منظومة علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي 2020-  2021 التي تضم جميع مراقبات التعليم على مستوى ليبيا.
المقريف، وبحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة، أكد على ضرورة الإسراع بإدخال البيانات المطلوبة في المنظومة حرصا على الاستفادة من الوقت المحدد لاغلاقها والذي سيكون يوم الخميس الموافق 17/6/2021.
وقال: “نود التأكيد بأن إحتساب علاوة الحصة للمعلمين تكون بحسب بداية الدراسة الفعلية لكل مدرسة أو روضة ووفق الخطة الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، علما بأن صحة البيانات المدخلة بالمنظومة لكل مؤسسة تقع على عاتق الشؤون الادارية مدخل البيانات ومدير المدرسة أو الروضة جميعا وبشكل تضامني بالاضافة إلى مسؤولية مراقب التربية والتعليم في الاشراف والمتابعة لعمل كل المؤسسات”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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