الدبيبة: بني وليد العمود الفقري لليبيا ونعتمد عليها في المصالحة والقوة البشرية

أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارة له إلى بني وليد، صاحبه فيها وفد كبير من وزارته، بأن هناك اتجاه لإعادة إعمار ما دمرته الحرب وجعل المدينة ساحة للبناء.

الدبيبة، في كلمة له من مجمع الصناعات الصوفية بني وليد، قال: “أحب أن أحي الجميع ولكن أخص بهذه التحية إخوتي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وشيخنا الكبير الشيخ محمد البرغوتي”.

وتابع: “أيها الحضور يسعدني أن أحيكم وأشكركم لإتاحة هذه الفرصة لي للاجتماع بكم من داخل مدينة بني وليد لأتحدث لكم ولأستمع إليكم عن احتياحات مدينتكم وأهم متطلبات المواطنين ومن داخل هذه القلعة الصناعية الكبيرة التي تحتاج منا للدعم والمساندة والدعم العام”.

وأكد على أنه سيتم العمل على إعادة تفعيل جل المشاريع المتوقفة، وكذلك إصلاح ما دمرته آلة الحرب طيلة العشر سنوات الماضية، مُكملاً: “زيارة حكومة الوحدة الوطنية، أكثر من 20 وزير ومدير مؤسسة أتينا هنا هذا الحضور له معنى ومغزى كبيرين، وزيارة هذه الحكومة اليوم إلى مدينة بني وليد لن تكون الوحيدة أو الأخيرة بل ستعقبها عدة زيارات فردية ومتتالية لمختلف الوزراء والمسؤولين لمتابعة ما سيتم مناقشته والاتفاق عليه من خلال هذه الزيارة التاريخية”.

واسترسل: “أوكد لكم جميعاً أن ما قولتله خلال أغلب لقاءاتي بأن وزراء حكومة الوحدة سيكونوا في كل المدن الليبية دون استثناء للوقوف على احتياجات أهلنا ومشاكلهم”.

وشدد على أن بني وليد لن تكون في المرحلة القادمة ساحة للقتال والحرب بل ستكون ساحة للبناء التشييد والإعمار، مضيفاً: “سنعمل بعون الله على إيجاد فرص عمل مناسبة للشباب من خلال المشاريع التنموية المتنوعة التي ستنطلق في مختلف المجالات قريباً “.

واستكمل: “من خلال هذه الزيارة لهذا الصرح الكبير الصناعي، وأنا أعرفه وتعاملت معه وأعرفه من خلال الإنتاج عندما كانت جميع الآلات تعمل، واليوم أنا مسرور لوجود عدة آلات تنتج، فأول ما أثار اهتمامي مجمع أو مصنع بني وليد للإنتاج الصوفي وتغيير هذا الاسم، أعتقد أنه اسم تاريخي منذ بداية إنشاء هذا المجمع وأنا سأطلب في اجتماع صندوق الإنماء إذا كانت توجد إمكانية لتغيير هذا إلى مجمع أو شركة بني وليد للإنتاج الصوفي”.

وتطرق لما أورده البعض من وجود مشاكل فيما يخص القروض من صندوق الإنماء، قائلاً: “أوعدهم من خلال هذه الزيارة أنه سيتم الإفراج عن مبلغ القرض المطلوب لزيادة الإنتاج وصيانة الآليات”.

وأردف: “سألت أخت تعمل في المصنع عن مرتبها حيث كان المرتب الذي تتقاضاه ضئيل جداً، ومن السابق تم تقديم تعديل في هذه المرتبات، فأمرت اليوم بزيادة هذه المرتبات بنسبة 70%”.

وواصل: “مدير صندوق الإنماء سينقل بعض الهناجر لأن هناك نقص في هناجر التخزين، فسيتم تركيب 3 أو 4 مخازن بشكل سريع جداً لهذا المصنع”.

وقال: “هذا المصنع والصرح لابد أن يعمل بكامل قوته، فالآليات موجودة والمعرفة موجودة والصوف موجود رغم أنه كان يوجد نقص في الصوف وسنتحدث مع وزير الا قتصاد لتقليل التصدير في المادة الخام للصوف حتى يستكفي هذا المصنع ومن ثم يمكن نفتح التصدير”.

واستفاض: “سنرى هذا الصرح، أنا لا أتكلم عن باقي المشروعات لأن عندنا زيارة أخرى لها، لكن من خلال زيارتي لهذا المجمع لن يكون كسابق الأعوام الماضية نريده كما رأينا في السابق منتج ويغذي في ليبيا وفي العالم كله، وأنا رأيت مكاتب رؤساء دول موجود الفرش الليبي الذي نراه في بني وليد فيها وهذا فخر لنا جميعاً”.

واستمر في حديثه: “سوف نذهب إلى بعض المشروعات ونريد لبني وليد أن تنظر إلى المستقبل، الماضي ذهب، أولادنا يحتاجون إلى نظرتنا ونظرة المستقبل لنا، فليبيا خياراتها كثيرة ومستقبلها زاهر، فلنشبك الأيادي من أجل ليبيا ومستقبلها ومن أجل ليبيا الوحدة الواحدة المجمعة بدون أي خلافات”.

وفي ختام حديثه، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية: “نحن دائمًا نعتمد على بني وليد في كل شيء في المصالحة والقوة البشرية، فبني وليد العمود الفقري لليبيا”.