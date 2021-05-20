مؤسسة النفط: افتتاح مشروع المعامل التعليمية بجامعة النجم الساطع

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس افتتاح مشروع المعامل التعليمية بجامعة النجم الساطع.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن المشروع شمل معمل تعليمي عن الطاقات المتجددة لتخصصي الهندسة الكهربائية والميكانيكية ومعمل لغة إنجليزية بسعة 20 طالب وعدد(2) معامل حاسب آلي بسعة 40 طالب.

وأكدت المؤسسة أن تدشين المشروع يأتي استكمالا لجهود المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة التنمية المستدامة من أجل توفير البيئة التعليمية اللائقة والمناسبة لتحسين المخرجات التعليمية والرفع من مستوى التحصيل العلمي بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وحضر مراسم الافتتاح رئيس لجنة الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان وعميد جامعةالنجم الساطع المكلف رحيل صالح وكاتب عام الجامعة فرج الوافي ومحمد الجهاني وهيثم المنقوش عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وعدد من موظفي وأعضاء هيئة التدريس بجامعة النجم الساطع ببلدية البريقة بمنطقة الهلال النفطي.