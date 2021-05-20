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الدبيبة يأمل أن يعتمد البرلمان الميزانية العامة الأسبوع القادم

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية ببنغازي، في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، قال إن مجلس النواب يجب أن يقوم بدوره الطبيعي، آملا أن يعتمد المجلس الميزانية العامة للدولة في غضون الأسبوع القادم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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