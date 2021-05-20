ساباديل يبلغ المنفي بافتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وأخذ الإذن بمباشرة العمل

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي اليوم الخميس سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

ساباديل أبلغ المنفي بافتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وأخذ الإذن بمباشرة العمل، كما تم التطرق إلى القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي، وهي قضايا تتطلب التعاون المستمر وأحد أهم القضايا هي قضية الهجرة غير النظامية.

بدوره، أكد المنفي على التعاون في دعم تأمين الحدود الجنوبية الليبية ودعم مشاريع التنمية في مناطق الجنوب باعتبارها شيئًا أساسي لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في إتمام محاضر جمع الاستدلال مع المتهمين في الوقائع الجنائية وإحالتهم للنيابة العامة وفقًا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية