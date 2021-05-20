مفوضة أوروبية: مستعدون لإبرام اتفاق جديد مع ليبيا بشأن الهجرة دون الانتظار للانتخابات

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، اليوم الخميس، إجراء حوار مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن ملف الهجرة، وتحدثت عن وجود «ردود فعل إيجابية وفرص» في هذا الإطار.

وفي مقابلة مع جريدة «لا ريبوبليكا» أكدت المفوضة الأوروبية استعدادها لـ«الالتزام ببحث إمكانية إبرام اتفاق جديد مع ليبيا دون انتظار انتخابات ديسمبر» مشددة على وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب إيطاليا خلال فصل الصيف المقبل على صعيد الهجرة، على ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال: «إنني أتواصل مع حكومات دول الاتحاد لوضع نظام إعادة توزيع طوعي وموقت للمهاجرين»، وذلك «لمساعدة إيطاليا على مواجهة الصيف، حتى تتم الموافقة على إجراء الإصلاحات في الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن».

وشددت يوهانسن على ضرورة تلقي إيطاليا «تضامنا أوروبيا»، وقالت: «لقد تعلمنا أن إعادة التوزيع الطوعي ليست كافية، وبالتالي فإن الموافقة على إصلاح سياسات الهجرة مع الترحيل الإجباري أمر ضروري».

– وزيرة الداخلية الإيطالية: وصلنا 8987 مهاجرا قادمين من ليبيا منذ بداية 2021

– ضغوط أوروبية وإيطالية على حكومة الوحدة وسط توقعات بتدفق 70 ألف لاجئ من ليبيا

وأضافت: «أنا أبحث في مدى استعداد الشركاء الأوروبيين للمشاركة. أعتقد أن إيطاليا ستتلقى بعض المساعدة في إعادة التوزيع، لكن في الوقت الحالي لا يمكنني قول المزيد»، وتابعت: «لا أعرف حتى الآن ما إذا كنا سنمضي في إصدار إعلان ثان مثل إعلان مالطا أو ما إذا كنا سنستخدم آلية مختلفة. في غضون ذلك، نعمل أيضا على منع مغادرة المهاجرين».

وصول 8987 مهاجرا إلى إيطاليا قادمين من ليبيا منذ بداية 2021

وتزور المفوضة الأوروبية اليوم مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي تونس من أجل «إبرام اتفاق شامل يسمح من ناحية للبلاد بالتعافي من الأزمة الاقتصادية الحادة التي سببها كوفيد، ومن ناحية أخرى تزويدهم بالموارد اللازمة لمحاربة المتاجرين بالبشر»، وفق «آكي».

وقالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي، الأربعاء، إن 13358 مهاجرا غير شرعي وصلوا إلى بلادها منذ مطلع العام الجاري، منهم 8987 قدِموا من ليبيا.

وأضافت الوزيرة أن طريق البحر الأبيض المتوسط​​، أي ليبيا والجزائر وتونس، هو وسيلة الدخول الرئيسية للمهاجرين من شمال أفريقيا، معقبة: «حظينا بذروة تجاوزت الـ3500 مهاجر في شهر مايو الجاري وحده»، حسب كلمتها في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية حول إدارة ظاهرة الهجرة، نقلتها «آكي».

وتتزايد الضغوط الأوروبية والإيطالية على حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن إيجاد حل لأزمة الهجرة عبر سواحلها، في وقت قال جهاز الاستخبارات الإيطالي إن نحو 70 ألف مهاجر في ليبيا ينتظرون عبور البحر غير المستقر إلى أوروبا، ما أثار مناقشات حول بدء تنفيذ حصار بحري.

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