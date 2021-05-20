وزير الاقتصاد يرحب بمشاركة رجال أعمال جزائريين في مشروعات استثمارية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال لقائه سفير الجمهورية الجزائرية لدى ليبيا كمال حجازي، بمقر الوزارة، سُبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والمشاريع الاستثمارية المستهدفة بالمنطقة الجنوبية.

وناقش الوزير خلال اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء، آلية تنظيم التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات بين البلدين ودعم رجال الأعمال والتشبيك بين شركات القطاع الخاص في الدولتين من خلال تنظيم مؤتمرات ومعارض مشتركة.

كما تطرق اللقاء لمناقشة البرنامج العام للمنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي المزمع إقامته بدولة الجزائر خلال الفترة من 29 – 31 مايو الجاري، بتنظيم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ومشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة، اتفق الطرفان على عقد لقاءات مشتركة خلال الفترة المقبلة بمشاركة الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق.