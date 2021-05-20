ليبيا الان

الدبيبة يناقش المشكلات التي تواجه عمل المجالس المحلية في بنغازي

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث الدبيبة خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية ببنغازي، في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، المشكلات التي تواجه عمل المجالس البلدية مؤكدا ضرورة العمل على هيكلة المجالس بما يضمن تقديم خدماتها للمواطنين على الوجه المطلوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك