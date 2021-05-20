الدبيبة يناقش المشكلات التي تواجه عمل المجالس المحلية في بنغازي

بحث الدبيبة خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية ببنغازي، في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، المشكلات التي تواجه عمل المجالس البلدية مؤكدا ضرورة العمل على هيكلة المجالس بما يضمن تقديم خدماتها للمواطنين على الوجه المطلوب.

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