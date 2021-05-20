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متابعة الأجهزة الرقابية النيابية تُتابع تجهيز تقرير ديوان المحاسبة السنوي لـ 2020

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

تابع عضوا لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، سالم قنان، ومحمد الفويرس، ترتيبات ديوان المحاسبة؛ للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2020

كما اطلع العضوان، مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك، على سير العمل بالمكتب، إضافةً إلى الوقوف على آخر تجهيزات منظومة المهام الرقابية، التي سيتم تدشينها والعمل الرسمي بها، بتاريخ الأول من يونيو هذا العام.

وأثنى عضوا المجلس على جهود موظفي ديوان المحاسبة في تنفيذ مهامهم الرقابية؛ التي تهدف إلى الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، وفقًا لما ذكره بيان ديوان المحاسبة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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