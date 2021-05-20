افتتاح مقر السجل القومي في طبرق

افتتح رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، صباح اليوم الخميس، مقر السجل القومي استعدادا للشروع في بداية العمل به في البلدية.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن مشروع السجل القومي يعد أحد المشاريع الجديدة والحديثة في ليبيا «لأخذ بصمة الأصابع وبصمة العين وبصمة الوجه».

كما يعد مشروع السجل القومي من أهم المشاريع الجديدة لتنظيم عمل جهاز الحرس البلدي في طبرق.

ورافق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق في افتتاح مقر السجل القومي الذي يقع بمقر جهاز الحرس البلدي في المدينة وكيل ديوان بلدية طبرق، مسعود الوهراني.

– رسميا.. الحكومة الموقتة تدشن مشروع السجل القومي

– المرحلة الأولى من بنغازي.. الحكومة الموقتة تدشن مشروع السجل القومي الأسبوع المقبل

ودشنت الحكومة الموقتة السابقة مشروع السجل القومي في 27 نوفمبر 2020، بهدف «خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وتكوين قاعدة بيانات لها».

وقال المدير التنفيذي للسجل القومي الليبي المهندس، حامد الحضيري، حينها، إن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين، ومنع عمليات التزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء وألقاب متشابهة، والاستعلام عن بيانات المواطن عندما يطلب الخدمة من المصارف والمؤسسات الخدمية الأخرى داخل ليبيا، ويعد إحصاء سكانيا وديمغرافيا دائما للمواطنين والوافدين المقيمين في البلد.

وسيشمل السجل القومي سجلات المواليد والوفيات، والمستويات التعليمية والوظيفية، إضافة إلى الربط بمنظومات الامن الخاصة بالمطلوبين جنائيا، وحال تقديم السجل لأية جهة، فيمكنها معرفة تاريخ صاحب الرقم منذ ولادته وحتى تاريخ تقديمه من خلال التحديث الدائم للمنظومة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا