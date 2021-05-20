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رسميا.. افتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبلغ سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي وعضو المجلس عبدالله اللافي، بافتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وأخذ الإذن بمباشرة العمل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤولين الثلاثة، اليوم الخميس، في طرابلس، تم فيه التطرق إلى القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي، وهي قضايا تتطلب التعاون المستمر، وأحد أهم القضايا هي قضية الهجرة غير الشرعية، وفق بيان لمكتب المنفي الإعلامي.

وأشار البيان إلى أن المنفي أكد “على التعاون في دعم تأمين الحدود الجنوبية الليبية ودعم مشاريع التنمية في مناطق الجنوب باعتبارها شيء أساسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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