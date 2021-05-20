الخوجة: من الأفضل للنواب الحضور للجلسة الرسمية الإثنين المقبل والاعتراض بدلا من التغيب دون هدف

أوضحت عضو مجلس النواب عن طرابلس أسماء الخوجة، اليوم الخميس، أن الجلسة ستعقد يوم الاثنين، ولن يحضرها النواب المعترضون على مكان الجلسة.
الخوجة، وفي تصريحات صحفية، أشارت إلى أن إقرار الميزانية يحتاج إلى قانون للأغلبية الموصوفة كما هو مقرر بالإعلان الدستوري، أي ما يقارب 120 صوتا، مضيفةً أنه ثمّة حسابات بين أعضاء هيئة الرئاسة واختلافات في وجهات النظر، وما حدث بينهما من الإعلان عن جلسة واعتراض الآخر، ما هو إلا تصفية لهذه الحسابات.
وتابعت: “ما حدث بين هيئة الرئاسة (الرئيس ونائبه الأول)، يمكن أن يتسبّب في انقسام مجلس النواب من جديد، وأتوقع غياب عدد من النواب الذين يتشبّثون بالمكان، رغم أن المكان لا يعني شيئا، والأهم هو ما ينتج عن الجلسة، وستكتفي الجلسة بمناقشة الميزانية المعدّلة وملف المناصب السيادية”.
وأضافت: “من الأفضل للنواب الحضور والاعتراض بدلا من التغيب دون هدف وإفساح المجال أمام المتفرّدين بالقرار لتنفيذ ما يخطّطون له”.
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