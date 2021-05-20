الخوجة: من الأفضل للنواب الحضور للجلسة الرسمية الإثنين المقبل والاعتراض بدلا من التغيب دون هدف

أوضحت عضو مجلس النواب عن طرابلس أسماء الخوجة، اليوم الخميس، أن الجلسة ستعقد يوم الاثنين، ولن يحضرها النواب المعترضون على مكان الجلسة.

الخوجة، وفي تصريحات صحفية، أشارت إلى أن إقرار الميزانية يحتاج إلى قانون للأغلبية الموصوفة كما هو مقرر بالإعلان الدستوري، أي ما يقارب 120 صوتا، مضيفةً أنه ثمّة حسابات بين أعضاء هيئة الرئاسة واختلافات في وجهات النظر، وما حدث بينهما من الإعلان عن جلسة واعتراض الآخر، ما هو إلا تصفية لهذه الحسابات.

وتابعت: “ما حدث بين هيئة الرئاسة (الرئيس ونائبه الأول)، يمكن أن يتسبّب في انقسام مجلس النواب من جديد، وأتوقع غياب عدد من النواب الذين يتشبّثون بالمكان، رغم أن المكان لا يعني شيئا، والأهم هو ما ينتج عن الجلسة، وستكتفي الجلسة بمناقشة الميزانية المعدّلة وملف المناصب السيادية”.

وأضافت: “من الأفضل للنواب الحضور والاعتراض بدلا من التغيب دون هدف وإفساح المجال أمام المتفرّدين بالقرار لتنفيذ ما يخطّطون له”.