مدارس ادري الشاطئ تنفض غبار كورونا

فتحت مدارس ادري الشاطئ أبوابها أمام طلبتها بعد توقف دام لأسابيع بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وضمن الخطة البديلة التي وضعتها مراقبة التعليم بالبلدية.

وخصصت عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر لإجراء امتحانات الفصل الاول والتي كان مقرر إقامتها في 17 أبريل الماضي فيما خصصت العودة المدرسية خلال رمضان لاستكمال المقرر الدراسي المتأخر.

تأخير لأسابيع وأشهر بسبب فيروس كورونا وبعد العودة الاخيرة تسير العملية التعليمية حسب الجدول البديل تحت إجراءات احترازية مشددة بجميع المدارس وذلك لحماية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

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