جامعة النجم الساطع في البريقة تحتفل بتدشين معامل تعليمية بدعم من مؤسسة النفط

احتفلت جامعة النجم الساطع في بلدية البريقة بمنطقة الهلال النفطي، اليوم الخميس، بتدشين مشروع المعامل التعليمية بالجامعة الذي جرى تنفيذه بدعم من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجامعة والمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المشروع يشمل معمل تعليمي عن الطاقات المتجددة لتخصصي الهندسة الكهربائية والميكانيكية ومعمل لغة إنجليزية بسعة 20 طالب ومعملين للحاسب الآلي بسعة 40 طالب.

وقالت المؤسسة إن هذا تدشين المعامل يأتي استكمالا لجهودها وإدارة التنمية المستدامة من أجل توفير البيئة التعليمية اللائقة والمناسبة لتحسين المخرجات التعليمية والرفع من مستوى التحصيل العلمي بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وأضافت المؤسسة أن هذا الدعم يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي نفذتها إدارة التنمية المستدامة بمنطقة البريقة وضواحيها مثل مشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية وعدد من المشاريع الأخرى، منوهة إلى أنها والشركات الوطنية التابعة لها وكذلك الشركاء الأجانب سيستمرون بتقديم يد العون والدعم اللازم وبقدر ما يتاح من إمكانيات لكافة المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن جامعة النجم الساطع تعد من المؤسسات التعليمية العريقة التي ساهمت في تخريج الكثير من الكوادر الفنية والعمالة التي ساهمت في دعم قطاع النفط في مراحل متعددة.

وحضر حفل افتتحا المعامل رئيس شركة سرت لإنتاج النفط والغاز، مسعود سليمان، عميد جامعة النجم الساطع المكلف وكيل الشؤون العلمية، الدكتور رحيل صالح، وكاتب عام الجامعة، فرج الوافي، والمسجل العام للجامعة، محم المقريف، ورئيس قسم متابعة مشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة الشرقية والوسطى المهندس محمد الجهاني، وهيثم المنقوش عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة وعدد من موظفي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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