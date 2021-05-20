زارت اللجنة المكلفة من قبل وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، الأربعاء، كل أقسام مستشفى غدامس العام.

وجاءت هذه الزيارة تلبية لطلب المجلس البلدي غدامس للوقوف على وضع المستشفى بعد مغادرة عدد من الأطباء وإنهاء خدماتهم.

وعقب الزيارة عُقد اجتماعاً موسعاً ضم مدراء الإدارات المعنية من الوزارة، مدير المستشفى، مدير الخدمات الطبية، عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى، عميد بلدية ومشايخ وأعيان مدينة غدامس لمناقشة المشاكل التي تعاني منها المستشفى ومن أهمها النقص الكبير في العناصر الطبية والطبية المساعدة المتخصصة، صيانة وتطوير المستشفى، مراكز العزل والفلترة بالمستشفى ومشكلة تأخر صرف المستحقات المالية لبعض العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمستشفى.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوع صيانة المستشفى، والذي تحتاج كل أقسامه ومبانيه لإعادة الصيانة والتجديد؛ حيث أن المستشفى لم تجرى له أية أعمال صيانة منذ إنشاءه سنة 1984م.

ووفقاً لما ذكره مدير المشروعات أنه سيتم التنسيق والتشاور مع السادة في جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية؛ وذلك من خلال تفعيل العقد والبدء في المشروع باعتبار الجهاز الجهة المكلفة بصيانة المستشفى منذ سنة 2009م، أو إيجاد حلول وتسليم مشروع صيانة وتجديد المستشفى إلى الوزارة بالتراضي.

وتم خلال الاجتماع عرض مطالب الأطباء وكافة المختنقات التي تواجههم.

وذكر مدير الشؤون الطبية بأنه سيتم وضع الحلول العاجلة لعودتهم وبشكل عاجل للعمل في المستشفى، نظراً لحاجة المستشفى الماسة لخدماتهم.

وأوضح مدير الطوارئ أنه سيتم الايفاء بجميع الالتزامات المالية للعاملين بمراكز العزل والفلترة بالمستشفى، وإيجاد حلول عاجلة لها وفق الآلية المتبعة في وزارة الصحة. وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة عدم توفر مصدر ثابت للأكسجين خاص بالمستشفى، وتم التنسيق على توفير مصنع خاص بغاز الأكسجين الطبي بالمستشفى.

ويذكر أنه خلال الجولة تبين للجنة المكلفة أن المستشفى مجهز تجهيز ممتاز بالأجهزة والمعدات الطبية.