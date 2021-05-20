لجنة مكلفة من وزير الصحة تزور مستشفى غدامس العام

زارت لجنة مكلفة من وزير الصحة مستشفى غدامس العام للوقوف بشكل عاجل على كل المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجهه وسير العمل فيه.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن اللجنة تفقدت كل أقسام مستشفى غدامس العام وذلك خلال الزيارة التي جاءت تلبية لطلب المجلس البلدي غدامس للوقوف على وضع المستشفى بعد مغادرة عدد من الأطباء وإنهاء خدماتهم.

وعقب الزيارة عُقد اجتماعاً موسعاً ضم مدراء الإدارات المعنية من الوزارة، مدير المستشفى، مدير الخدمات الطبية، عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى، عميد بلدية ومشايخ وأعيان مدينة غدامس لمناقشة المشاكل التي تعاني منها المستشفى ومن أهمها النقص الكبير في العناصر الطبية والطبية المساعدة المتخصصة، صيانة وتطوير المستشفى، مراكز العزل والفلترة بالمستشفى ومشكلة تأخر صرف المستحقات المالية لبعض العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمستشفى.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوع صيانة المستشفى، والذي تحتاج كل أقسامه ومبانيه لإعادة الصيانة والتجديد؛ حيث أن المستشفى لم تجرى له أية أعمال صيانة منذ إنشاءه سنة 1984م.

ووفقاً لما ذكره مدير المشروعات فسيتم التنسيق والتشاور مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية؛ وذلك من خلال تفعيل العقد والبدء في المشروع باعتبار الجهاز الجهة المكلفة بصيانة المستشفى منذ سنة 2009م، أو إيجاد حلول وتسليم مشروع صيانة وتجديد المستشفى إلى الوزارة بالتراضي

وأكد مدير الشؤون الطبية أنه سيتم وضع الحلول العاجلة لعودة الأطباء الذين تركوا العمل نظراً لحاجة المستشفى الماسة لخدماتهم.

وأوضح مدير الطوارئ أنه سيتم الإيفاء بجميع الالتزامات المالية للعاملين بمراكز العزل والفلترة بالمستشفى، وإيجاد حلول عاجلة لها وفق الآلية المتبعة في وزارة الصحة وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة عدم توفر مصدر ثابت للأكسجين خاص بالمستشفى، وتم التنسيق لتوفير مصنع خاص بغاز الأكسجين الطبي بالمستشفى.