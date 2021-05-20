الخليج للنفط تبحث تداعيات حريق مصفاة السرير وتخفيض الإنتاج بطبرق

اجتمع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط المكلف، أشرف العبار، اليوم الخميس، مع عضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات والشؤون الفنية وموقع قنفودة والمكلف بمهام عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي عبد المطلب صالح.

وبحسب بيان صادر عن شركة الخليج العربي للنفط، في الاجتماع شارك به، سالم بورقيعة، مدير إدارة العمليات، عوض أكويدير مدير إدارة الصيانة، وظافر بن علي، مدير إدارة المصافي، ومصباح الزهاوي، مدير إدارة الشؤون الفنية، وعادل الكوني، مدير إدارة الإمداد.

وقد تم خلال الاجتماع، مناقشة حادثة الحريق الذي نشب بمضخة وحدة زيت الوقود الثقيل بوحدة التكرير بمصفاة السرير، اليوم، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن كرسي التحميل بالمضخة، وأدى إلى احتراق المضخة والمضخة المجاورة وبعض العوازل الحرارية للأنابيب المحيطة فقط، ولم تحدث أي أضرار بشرية .

كما تمت مناقشة، تخفيض الطاقة الإنتاجية بمصفاة طبرق لوجود مشاكل فنية حالت دون العمل بطاقة إنتاجية مرتفعة نتيجة تعطل 2 من محركات مراوح تبريد قمة البرج الرئيسي، وعدم وجود بديل بالموقع .

وشدد البيان على أن هذه الحوادث كانت نتيجة عدم توفر الميزانيات اللازمة لتوفير قطع الغيار المطلوبة لعمليات الصيانة، والشركة الأن تعمل على المحافظة على أصول الشركة من المنشأت والمعدات بتوفير ما يلزم من قطع غيار لها وصيانتها والذي يتطلب توفير ميزانيات مناسبة في وقتها .

وأشار البيان إلى أنه تم مناقشة إنخفاض الإنتاج بالمصفاتين (طبرق – السرير) وحث رئيس لجنة الإدارة المكلف، مدير إدارة الإمداد على العمل لتوفير قطع الغيار اللازمة والمناسبة في أسرع وقت حسب الميزانيات المتوفرة ونحمد الله على عدم وجود أي أضرار بشرية نتيجة لهذا الحادث.