وزير الداخلية: حريصون على حفظ الأمن والاستقرار داخل بني وليد

قام وزير الداخلية عميد خالد مازن، اليوم الخميس، بجولة ميدانية موسعة داخل مدينة بني وليد استهدفت الاطلاع على سير عمل مديرية الأمن والوقوف على أهم أعمالها وجهودها في نشر الأمن داخل المدينة .

يأتي ذلك على هامش زيارته ضمن وفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمدينة بني وليد رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة.

وتابع الوزير، نشاط كافة الأقسام والمكونات التابعة للمديرية مبديا بعض الملاحظات المتعلقة بضمان نجاح العمل الأمني في حفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة.

وأكد خالد مازن، أثناء الزيارة، جدية الوزارة وسعيها المتواصل من أجل تذليل كافة الصعاب والمختنقات التي تواجه المديرية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها لتمكينها من أداء مهامها و خصوصاً الأمور التي تتعلق بالهجرة غير الشرعية.

كما شدد، أيضاً على كافة منتسبي المديرية، على ضرورة تقيدهم بالضبط والربط في أداء الواجب والحرص على حماية الوطن والمواطن وفق ما يصدر من خطط أمنية وتعليمات بالخصوص .