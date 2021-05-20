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وصول عدد من تلقوا اللقاح إلى 1140 في الجفرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد المدير التنفيذي للحملة الوطنية لمكافحة كورونا في مدينة الجفرة، أن عدد الذين تلقوا التطعيمات في المدينة بلغ 1140 مواطنا ومواطنة من الفئات المستهدفة في المرحلة الحالية، منبها إلى أن حملة التطعيم ستباشر عملها يوم الأحد القادم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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