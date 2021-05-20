وصول عدد من تلقوا اللقاح إلى 1140 في الجفرة

أكد المدير التنفيذي للحملة الوطنية لمكافحة كورونا في مدينة الجفرة، أن عدد الذين تلقوا التطعيمات في المدينة بلغ 1140 مواطنا ومواطنة من الفئات المستهدفة في المرحلة الحالية، منبها إلى أن حملة التطعيم ستباشر عملها يوم الأحد القادم.

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