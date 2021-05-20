نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح يناقش مع مجلس الأعلى لشباب فزان دور الشباب في خدمة منطقة فزان وكامل ربوع ليبيا

سبها 20 مايو 2021 م ( وال ) – التقي نائب رئيس مجلس الوزراء ( رمضان أبو جناح ) اليوم الخميس بمنطقة تامزاوا بالمجلس الأعلى لشباب فزان، أحد المكونات الشبابية في المنطقة.

وتناول اللقاء بحضور القوى الشبابية ونشطاء بالمنطقة الجنوبية، بالنقاش سُبل تفعيل دور الشباب في خدمة منطقة فزان وكامل ربوع ليبيا.

وجدّد (أبو جناح ) حرص الحكومة على دعم الشباب والمشاريع التنموية وتوفير فرص عمل لهم .

وأكد المهندس رمضان أبو جناح على دور شباب فزان المحوري في تنمية وتحريك عجلة الاقتصاد بفزان . (وال)

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