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وزير الدولة لشؤون المهجرين يزور مستشفى بن سينا بسرت

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 19 مايو 2021 م ( وال ) – قام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الأنسان ” أحمد المحجوب ” أمس الأربعاء، بزيارة لمستشفى بن سينا التعليمي بسرت؛ تلقى خلالها الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا .

وتابع الوزير خلال اجتماعه بمدير عام المستشفى الدكتور على الزرقاء وبحضور رؤساء الأقسام الطبية ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت المشرف التنفيذي لحملة التطعيمات ” محمد ادريس ” على سير العمل بالمستشفى الذي يقدم خدمات الطبية والعلاجية لسكان منطقة سرت والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى استئناف الحملة للتطعيمات باللقاح ضد فيروس كورونا . (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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