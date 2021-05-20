اللافي: فتح الطريق الساحلي وتأمينه سيساهم في توحيد المؤسسة العسكرية

عقد عضو المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي”، اليوم الخميس، اجتماعا، مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا “سليم رعد”، والوفد المرافق له.

وناقش اللافي، مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية، مسار توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية.

وأشاد الوفد بالجهود التي بذلتها لجنة 5+5، خلال الأشهر الماضية، والتي ستفضي بفتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب لزرع الثقة بين الطرفين وبث روح الطمأنينة لدى المواطن الليبي باستبعاد عودة الحرب مرة أخرى.

وأكد الوفد، أهمية المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي التي تهدف إلى لم شمل الليبيين، وستمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتحابي نهاية ديسمبر المقبل.

بدوره قال “اللافي” إن فتح الطريق الساحلي وتأمينه ونجاح لجنة 5+5 في المهمة الموكلة لها سيساهم في زرع الثقة بين الطرفين وسيكون بداية الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية مرجعيتها للقائد الأعلى للجيش الليبي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة نهاية العام.

وشدد اللافي، على أن المصالحة الوطنية هي طوق النجاة لحل الأزمة الليبية من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان ونقلها من حالة الحرب إلى مرحلة البناء والتنمية.